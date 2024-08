Le Real Madrid mise sur un jeune défenseur

Convoqué lors de la pré-saison du Real Madrid par Carlo Ancelotti, Jacobo Ramón est rentré en jeu lors de deux des trois rencontres amicales des Madrilènes (contre le FC Barcelone et face à Chelsea). Et visiblement, ses prestations ont plu à l’Italien. Enregistré dans la liste du Real pour cette saison de Liga, le joueur de 19 ans porte le numéro 31. D’après As, cela signifie qu’il peut encore jouer avec la Castilla. Mais il est peu probable qu’il joue avec la réserve du Real.

En effet, le quotidien ibérique rapporte que Jacobo Ramón va profiter du départ de Nacho, de l’absence de David Alaba et du non-recrutement au poste de défenseur central. Le club de Florentino Pérez a tenté d’attirer Leny Yoro, en vain. Le défenseur français a choisi de rallier Manchester United. Depuis, les échos venus d’Espagne indiquent qu’aucun défenseur central ne sera recruté. Le Real compte déjà Antonio Rüdiger, Eder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo et même Aurélien Tchouaméni, aligné par moment à ce poste par Ancelotti. Ramón va sans doute intégrer la rotation.