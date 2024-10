MHSC - OM : Elye Wahi a inscrit le but le plus rapide de la saison

L’Olympique de Marseille se déplaçait chez son voisin de Montpellier ce dimanche soir, lors de la 8ème journée de Ligue 1. Sur la pelouse de la Mosson, les Phocéens ont infligé une véritable correction aux locaux (0-5) grâce notamment à des buts de Elye Wahi, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood et Luis Henrique. La rencontre avait d’ailleurs annoncé une domination totale des Marseillais.

La suite après cette publicité

En effet, face à ses anciens supporters, Elye Wahi a ouvert le score au bout de 48 secondes, ce qui est la réalisation inscrite la plus rapide cette saison en Ligue 1. Il devient aussi le troisième but le plus rapide sur les 10 dernières années à Marseille après Andre-Pierre Gignac contre Evian-Thonon Gaillard le 14 septembre 2014 (20 secondes) et Iliman Ndiaye contre Monaco le 30 septembre 2023 (31 secondes).