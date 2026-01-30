Lille réagit à son tirage face à l’Etoile rouge de Belgrade

Le LOSC est fixé. Lors du tirage au sort de la Ligue Europa, la formation lilloise a hérité de l’Etoile Rouge de Belgrade pour les 16es de finale. Une affiche déjà jouée lors des phases de classement et où les Lillois s’étaient inclinés (1-0). Après le tirage, le coordinateur sportif Sylvain Armand a évoqué ce tirage, mais aussi une potentielle affiche face à l’OL en 8es.

«On est content d’être au tirage. Après, l’Etoile Rouge, ça sera une belle confrontation. On avait perdu lors des qualifications. C’est à nous de bien analyser cette équipe pour passer ce prochain tour très important pour tout le monde. L’ambiance en Serbie est impressionnante, mais à nous de faire le nécessaire. On avait manqué de réussite lors de ce match là-bas, et eux avaient été réalistes. Ça sera une double confrontation différente. L’OL en 8es ? Rencontrer une équipe française aussi tôt, c’est délicat parce qu’on aimerait que les clubs français aillent le plus loin. On a vu PSG-Monaco aussi. Ça fait partie du jeu maintenant».