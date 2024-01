PSG-TFC : la réaction de Luis Enrique

Et de 12 ! Grâce à sa victoire face à Toulouse (2-0), le Paris Saint-Germain a soulevé le douzième Trophée des Champions de son histoire. Un succès qui a satisfait en partie un Luis Enrique toujours en quête de perfection.

« C’est toujours difficile de gagner des trophées. C’est important de préparer ces matches de manière un peu différente, être le plus efficace possible. Je suis content, on pense à avancer désormais et à essayer d’avoir d’autres trophées. Je ne suis jamais satisfait à 100%, on peut faire mieux. Dominer encore plus le match, Toulouse a été bon en deuxième période », a-t-il confié au micro de Prime Video.