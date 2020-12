Les folles statistiques de Luis Suarez, le porte-bonheur de l'Atlético de Madrid

Un réveillon au sommet. L'Atlético de Madrid termine l'année 2020 en tête du classement de Liga grâce à sa victoire face au voisin Getafe ce mercredi soir (1-0, 16e journée de Liga). Et comme souvent depuis le début de l'exercice, les Colchoneros peuvent dire merci à Luis Suarez (33 ans), seul buteur de la rencontre, d'une tête puissante.

Le Pistolero, élu joueur de la rencontre par As et Marca, affiche plus largement un bilan impressionnant sous le maillot rojiblanco. L'Uruguayen compte déjà 8 réalisations en 11 apparitions en Liga. Le meilleur début de saison d'un attaquant de l'Atlético depuis le Colombien Radamel Falcao en 2011/12. Tout simplement. Il s'affiche d'ores et déjà comme un candidat au titre de meilleur buteur du championnat, avec un seul but de retard sur Iago Aspas (Celta).

Intraitable

Excellent sur la pelouse du Wanda Metropolitano (7 de ses 8 buts ont été inscrits à domicile), le natif de Salto, qui a dû rater plusieurs matches pour cause de Covid-19, est un talisman pour son équipe. À chaque fois qu'il marque, l'écurie madrilène s'impose. Une preuve que l'Atléti a fait le bon choix cet été en lui offrant un bail de deux ans.

Le FC Barcelone, de son côté, doit regretter amèrement son départ. Suarez a en effet marqué plus de buts en Liga que Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé réunis depuis le début de la saison (7 pions). Diego Simeone, qui fêtait son 500e match sur le banc madrilène ce mercredi, et tout l'Atlético croisent sûrement les doigts pour que cela continue comme ça en 2021.