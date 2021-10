Lionel Messi est heureux au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier après plus de vingt ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi n’a marqué qu’un but en cinq matches avec les Rouge-et-Bleu, toutes compétitions confondues. Mais selon Mauricio Pochettino, La Pulga se sent bien dans son nouvel environnement.

« Leo a brillé à Barcelone, avec la sélection argentine et au PSG. Il est totalement adapté. C’est un joueur avec une intelligence et une capacité d’adaptation au plus haut niveau. Il est plus tranquille. Nous sommes très satisfaits et lui est content d’être ici à Paris », a-t-il déclaré en conférence de presse.

