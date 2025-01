Manchester City a bouclé un transfert à 40 M€

Cet hiver, Manchester City compte sur le marché des transferts pour sauver sa saison. En effet, les Skyblues ont connu de nombreux soucis, entre les blessures et les résultats loin des attentes. Après 20 journées de Premier League, la formation mancunienne pointe en sixième position au classement et semble totalement lâchée dans la course au titre. Pour tenter de s’en sortir, l’écurie britannique va apporter des retouches et du sang neuf au sein de son effectif XXL. Pep Guardiola a évoqué les besoins de son club hier.

« Nous avons eu des difficultés en défense cette saison. Dès le début de la saison, c’était la défense et le milieu. Devant, on est plus ou moins bien, mais derrière, toute la saison, on a eu du mal.» Les pensionnaires de l’Etihad Stadium attendent donc du monde au milieu et derrière, même si Omar Marmoush (Eintracht Franfort), a les faveurs de la direction comme révélé par nos soins. En défense, le Lensois Abdukodir Khusanov est ciblé. « Le club n’a rien annoncé. Je ne sais pas», a lancé Guardiola hier à son sujet.

Accord trouvé pour Vitor Reis

Si ces deux dossiers semblent bien avancés, c’est un autre joueur qui va rejoindre en premier les champions d’Angleterre durant ce mois de janvier. Sky Germany a révélé dans la nuit que Manchester City a trouvé un accord pour signer Vitor Reis. Agé de 19 ans, ce défenseur évolue à Palmeiras au Brésil. La semaine dernière, UOL révélait d’ailleurs que les Skyblues avaient envoyé une première offre de 40 M€ pour s’attacher les services du Brésilien et surtout doubler la concurrence, incarnée notamment par le Real Madrid.

Sky Germany et d’autres médias indiquent que l’opération va être bouclée pour environ 40 M€. Il reste d’ultimes détails à régler ce mardi, mais son arrivée est en très bonne voie. Le joueur patiente en attendant que les deux clubs finalisent le deal. Ensuite, il passera ensuite sa visite médicale avant de parapher son contrat. De quoi soulager Pep Guardiola, qui attend des renforts très rapidement afin que son équipe puisse remonter la pente et pratiquer le football qu’il souhaite.