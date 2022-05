Ça se bouscule pour Alexander Sørloth

La suite après cette publicité

Après une folle saison du côté de Trabzonspor en 2019-20 et 24 buts en Süper Lig, Alexander Sørloth filait au RB Leipzig contre un très gros chèque. Mais l'international norvégien n'a pas réussi à s'imposer en Allemagne et a fini par rejoindre la Real Sociedad en prêt alors que l'OM était également sur les rangs pour l'accueillir.

Après une première partie de saison plutôt compliquée au Pays Basque, le buteur norvégien monte en puissance depuis quelques semaines, aussi bien en sélection qu'en club. À tel point que la Real Sociedad souhaite lever l'option d'achat de l'attaquant de 26 ans, qui appartient toujours à Leipzig et qui, de son côté, souhaite rester en Liga. Mais le club espagnol ne peut pas mettre sur la table le montant de l'option d'achat négociée l'été dernier lors du prêt, qui est estimé entre 16 et 18 M€. Si la Sociedad entend négocier, l'actuel 6e de Liga risque d'être fortement concurrencé. Le Besiktas, le Fenerbahçe ainsi que deux clubs allemands sont prêts à dégainer en cas d'échec des négociations entre Leizpig et la Sociedad.