OL : Irvyn Lomami bientôt prêté ?

Les jeunes talents made in OL attirent les regards et attisent les convoitises cet été. C’est le cas d’ailleurs d’Irvyn Lomami. De la génération 2003, comme Rayan Cherki, Malo Gusto, Sekou Lega ou Florent Da Silva Sanchez, il évolue au poste de latéral droit. Il peut aussi jouer dans l’axe.

Selon nos informations, le Football Club Villefranche Beaujolais a approché l’OL et le joueur. L’écurie de National souhaite obtenir un prêt de Lomami. L’année dernière, il avait participé à la pré-saison sous les ordres de Peter Bosz avant de rejoindre l’équipe réserve.

