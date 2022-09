Bayern : Julian Nagelsmann n'est pas menacé selon Lothar Matthäus

Le Bayern Munich n'avait pas connu un tel trou d'air en championnat depuis plus de 20 ans. Cela fait quatre matches que les Bavarois ne se sont pas imposés en Bundesliga, les plaçant à une inhabituelle 5e place au classement du championnat allemand. Le quotidien SportBild rapporte que l'ancien joueur du club allemand, Lothar Matthäus (61 ans), n'est pas inquiet et qu'il faut laisser du temps à Julian Nagelsmann. « On n'a pas donné un contrat de cinq ans à Nagelsmann pour rien, et on a payé beaucoup d'argent pour lui. C’est la plus longue durée de contrat qu’un entraîneur ait jamais reçue à Munich et c’est pourquoi tout le monde essaiera ensemble de sortir de cette situation. »

La suite après cette publicité

Après avoir fait le bonheur du RB Leipzig durant deux saisons, Julian Nagelsmann (35 ans) a été recruté pour 25 millions d'euros à l'été 2021, et est lié jusqu'en juin 2026 avec le Bayern. Une somme très importante pour un entraîneur, qui plus est, jeune et sans véritable expérience du haut niveau. Joueur du Bayern de 1992 à 2000, Matthaus écarte l'idée qu'il sera remercié : « je ne pense pas que Julian Nagelsmann vacille, ni que l’on pense à Thomas Tuchel, par exemple. Ce serait aussi le prochain aveu de culpabilité après avoir été si convaincu par cet entraîneur. »