Ajax : Erik ten Hag refuse d'être lié à Manchester United

Après l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer, la presse anglaise n'a cessé de dévoiler la liste des possibles successeurs de l'entraîneur norvégien pour remettre Manchester United dans les bons rails. Parmi ces noms, on retrouve l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag, déjà courtisé par de grosses écuries européennes depuis l'été dernier (Tottenham, FC Barcelone...) et a été pressenti pour s'occuper du nouveau projet Newcastle, qu'il a finalement refusé.

Le technicien néerlandais refuse d'être lié à toute rumeur l'envoyant chez les Red Devils pour le poste d'intérimaire jusqu'à la fin de la saison : «Je me concentre sur l'Ajax, le reste ne fait que me distraire. J'attends de mes joueurs qu'ils soient concentrés sur l'Ajax, donc je dois donner le bon exemple pour cela aussi. Vous continuez à me poser des questions, donc oui, c'est une question bizarre. Je n'ai pas entendu parler de l'intérêt de United, donc je ne peux pas y penser», a-t-il déclaré au micro de la télévision batave après sa victoire 5-0 contre Waalwijk en championnat.