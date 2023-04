Chelsea : un club veut déjà sauver João Félix de l’enfer

La suite après cette publicité

Lorsque João Félix débarquait à Chelsea en janvier dernier, tout indiquait que c’était une superbe opportunité pour relancer sa carrière qui commençait à stagner un peu du côté de l’Atlético. Si les débuts ont été plutôt encourageants, le Portugais a finalement, rapidement, connu le même sort que du côté de la capitale espagnole, et était par exemple remplaçant hier dans ce match clé face au Real Madrid. Il l’était déjà le week-end dernier face à Brighton en championnat, et depuis son arrivée, il n’a marqué que deux buts et n’a délivré aucune passe décisive en onze rencontres de Premier League.

Autant dire que maintenant, on imagine mal Chelsea négocier un transfert définitif de l’ancien de Benfica, sachant qu’en plus, l’Atlético ne le bradera pas comme l’expliquait récemment la presse espagnole. Retour à Madrid donc, où Diego Simeone ne comptera vraisemblablement pas sur lui. Depuis son départ, les Colchoneros sont d’ailleurs en excellente forme et obtiennent des résultats plus qu’excellents, en plus d’avoir beaucoup progressé dans le jeu. Est-ce grâce au départ de Félix ? C’est une conclusion un peu hâtive, mais beaucoup de supporters colchoneros en sont convaincus…

Une porte de sortie anglaise

Clairement, il est indésirable à Chelsea comme à Madrid. Et selon la Cadena SER, il y a un club qui est prêt à venir à la rescousse : Newcastle. Les Magpies sont très intéressés par son profil, alors que l’Atlético a besoin de générer du cash avec une grosse vente. Un prix de 70 à 80 millions d’euros pourrait satisfaire les Colchoneros, alors que le contrat du joueur expire en 2027. Le club du nord de l’Angleterre avait d’ailleurs déjà tenté une approche avant que l’opération avec Chelsea soit bouclée.

Les Magpies n’auraient pas de soucis pour signer un gros chèque, surtout s’ils venaient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, eux qui pointent actuellement à la quatrième place au classement de la Premier League. Ce qui serait aussi un argument conséquent pour convaincre le joueur. Affaire à suivre…