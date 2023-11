Franck Haise évoque un possible retour de Raphaël Varane au RC Lens !

Annoncé sur le départ du côté de Manchester United, Raphaël Varane (30 ans) pourrait rebondir en Italie, en Arabie saoudite ou encore outre-Rhin où le Bayern Munich n’est pas insensible à l’idée de le relancer. Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant le déplacement des siens sur la pelouse de Clermont, Franck Haise, l’entraineur du RC Lens, a de son côté répondu à un possible retour du défenseur formé chez les Sang et Or.

«Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c’est autre chose (Rires). J’ai lu que c’était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c’est compliqué pour le Bayern… Mais peut-être qu’il a envie de revenir, je ne sais pas (Rires). C’est un beau débat, mais ce n’est pas un débat actuel», a ainsi tranché le coach artésien.