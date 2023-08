SPL : Al-Ettifaq renverse Al-Nassr grâce à Moussa Dembélé

La première journée de Saudi Pro League se terminait ce lundi soir avec un choc prestigieux entre deux clubs historiques du championnat saoudien. Al-Ettifaq recevait Al-Nassr, privé de la plupart de ses stars à l’instar de Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, Anderson Talisca et Cristiano Ronaldo. Seul Sadio Mané était donc titularisé. De leur côté, les locaux, sous la houlette de Steven Gerrard, pouvaient compter sur Jordan Henderson et Moussa Dembélé. Le Sénégalais, nouvelle recrue d’Al-Nassr, ouvrait d’ailleurs son compteur but dès le début de cette rencontre après un bon travail d’Ali al-Hassan qui trouvait Sadio Mané au coeur de la surface pour conclure (4e, 0-1). Si la suite de la première période était plutôt calme, la rencontre s’emballait au retour des vestiaires.

Après une erreur du portier Nawaf Al-Aqidi, Robin Quaison pouvait égaliser (47e, 1-1) puis Moussa Dembélé, à la réception d’un bon centre, punissait la défense adverse et Al-Ettifaq renversait totalement la situation en moins de dix minutes (53e, 2-1). Dans la foulée, Sadio Mané déboulait sur la droite et centrait en retrait plein axe devant la surface pour trouver Abdulmajeed Al-Sulaiheem dont le tir venait heurter le poteau droit (55e). Le rythme du match retombait ensuite et Al-Nassr n’arrivait pas à refaire son retard jusqu’au coup de sifflet final malgré un but de Sadio Mané, signalé en position de hors-jeu (89e). Une première victoire ô combien importante pour les locaux qui lancent idéalement leur saison en Saudi Pro League tandis que les visiteurs devront glaner leur premier point lors de la deuxième journée du championnat saoudien contre l’équipe d’Al-Taawon.