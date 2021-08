Sparta Prague-Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

Premier match de la saison et première échéance d'importance pour l'AS Monaco. Troisièmes de Ligue 1 en mai dernier, les Monégasques doivent donc passer par le 3e tour préliminaire afin de potentiellement rejoindre la phase de groupes de la Ligue des champions. Et ce tour préliminaire commence ce soir (19h) sur la pelouse du Sparta Prague, en République Tchèque.

Niko Kovac et ses hommes vont vouloir prendre une option sur la qualification en barrages avant le retour à Louis II la semaine prochaine. Et pour cela, ils se présenteront avec leur équipe type en 4-2-3-1, selon Monaco-Matin. Wissam Ben Yedder et Kevin Volland seront là en attaque, tout comme Djibril Sidibé, le champion du monde 2018, en défense. De l'expérience qui pourrait faire du bien.

Avec Canal+ pour seulement 21,99€/mois et sans aucun engagement, vous pourrez regarder Sparta Prague - AS Monaco aujourd’hui ainsi que le meilleur de l’UEFA Champions League pour la saison 2021-2022.