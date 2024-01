Ligue 1 : Dénis Bouanga confirme des discussions avec deux cadors

Après trois saisons intéressantes à Saint-Etienne, Denis Bouanga a fait le choix de rejoindre la MLS à l’été 2022. Un choix qui s’est avéré payant pour l’ailier de 29 ans qui est devenu une star de l’autre côté de l’Atlantique sous les couleurs du Los Angeles FC. Finaliste déchu en MLS cette saison, l’international gabonais (35 sélections, 7 buts) aspire donc à revenir en France après deux grosses saisons aux USA comme il l’a lui-même confessé il y a plusieurs jours. Interrogé par BeIN Sports ce vendredi, le natif du Mans a confirmé qu’il était en discussions avec deux formations de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Et pas des moindres car il se serait entretenu avec Lens et Rennes : «Moi, je veux (finir mon aventure américaine). Je l’ai dit en conférence de presse que j’aimerais retourner en Europe, pourquoi pas en France. C’est, comme je l’ai dit pour me rapprocher de ma famille. J’ai des contacts en France, mais voilà comme vous le savez, le marché de janvier est difficile. Le résultat ne dépend pas que de moi. J’attends quand même jusqu’à la fin du mois pour avoir des offres. Mais je me sens bien à Los Angeles, donc ce n’est pas pour autant que je ne veux pas être dégoûté de rentrer. Rennes et Lens ? Je pense qu’il y a des contacts, je ne vais pas tout dévoiler. Il y a des contacts, mais ça ne tient pas qu’à moi. J’aimerais revenir en France auprès de mes parents.»