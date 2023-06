Mercato PSG : un grand d’Europe ouvre ses portes à Keylor Navas

La suite après cette publicité

C’est l’une des grandes questions que les observateurs du Paris Saint-Germain se posent. Outre le dossier Mbappé et celui du futur coach, le retour de prêt de Keylor Navas (36 ans) sera forcément suivi avec attention. Le Costaricien et Gianluigi Donnarumma ne peuvent plus cohabiter une saison de plus ensemble. Et à Paris, le choix est clair.

L’Italien restera le numéro 1 et Navas devra sans doute à nouveau plier bagage. Mais définitivement cette fois-ci. En effet, après ses six mois passés à Nottingham Forest, l’ancien joueur du Real Madrid ne compte pas revivre une année dans la peau d’une doublure. À un an de la fin de son contrat, tout porte à croire que lui et le PSG chercheront à négocier un transfert.

Duel entre Navas et Lloris

Ça tombe bien, la Gazzetta dello Sport révèle qu’une porte en Serie A pourrait s’ouvrir pour Navas. L’Inter aurait placé le Parisien dans sa shopping list. Le plan est le suivant : le quotidien au papier rose explique qu’André Onana pourrait être vendu à Manchester United en échange de 50 M€. Et donc pour remplacer le Camerounais, le nom de Navas est sorti.

Mais le Costaricien n’est pas le seul puisque les Nerazzurri penseraient également à un autre gardien d’expérience : l’ancien capitaine des Bleus, Hugo Lloris. Le champion du monde 2018 de 36 ans est annoncé sur le départ à Tottenham. Enfin, le gardien du Bayern Munich Yann Sommer est aussi cité. Avec le retour de Manuel Neuer, le Suisse devrait aller s’asseoir sur le banc. Se satisfera-t-il de ce changement de statut ? L’Inter semble miser là-dessus pour avancer ses pions. Qui des trois aura les faveurs intéristes ?