Barça : Ansu Fati proposé à Arsenal

Ce n’est pas un scoop, le Barça tente à cor et à cri de trouver un point de chute à Ansu Fati. Remplaçant cette saison sous les ordres de Xavi, l’ailier espagnol reste toutefois l’un des joueurs les plus «bankables» de l’effectif catalan. Estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Fati représente pour le club blaugrana une opportunité de marché, d’autant que le retour de Lionel Messi en Catalogne est toujours espéré cet été.

En ce sens, Jorge Mendes avait déjà proposé son client à plusieurs clubs ces derniers mois, notamment en Angleterre où Manchester United avait été sollicité, tout comme Wolverhampton, plus fraîchement. Ce vendredi, le quotidien The Independant ajoute que l’agent le plus puissant de la planète aurait cette fois proposé son joueur à Arsenal. Malgré un intérêt du club londonien, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, aucune approche concrète n’aurait été initiée pour le moment. Affaire à suivre pour ce qui devrait être l’un des dossiers les plus animés de l’été du côté de Barcelone.

