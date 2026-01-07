Menu Rechercher
Radamel Falcao a retrouvé un club

Radamel Falcao aux Millonarios @Maxppp

Radamel Falcao de retour au bercail. Libre de tout contrat depuis l’été dernier, l’attaquant colombien de 38 ans avait été annoncé proche d’un retour en Espagne, à Murcie. Une opération qui ne s’était pas concrétisée. Au final, l’ancien Monégasque va rejouer en Colombie.

Millonarios FC
¡Radamel Falcao García regresa a su casa! 🐯💙⚽✨ #UnÚltimoBaile

@FALCAO
Après avoir passé deux saisons (2024, 2025) aux Millonarios (11 buts inscrits en 29 matches), Falcao est de retour au sein du club colombien. La formation basée à Bogota a annoncé le retour d’El Tigre pour la saison 2026.

