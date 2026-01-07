Radamel Falcao a retrouvé un club

Radamel Falcao de retour au bercail. Libre de tout contrat depuis l’été dernier, l’attaquant colombien de 38 ans avait été annoncé proche d’un retour en Espagne, à Murcie. Une opération qui ne s’était pas concrétisée. Au final, l’ancien Monégasque va rejouer en Colombie.

Après avoir passé deux saisons (2024, 2025) aux Millonarios (11 buts inscrits en 29 matches), Falcao est de retour au sein du club colombien. La formation basée à Bogota a annoncé le retour d’El Tigre pour la saison 2026.