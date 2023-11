Ligue 1 : toujours invaincu, Nice reprend le trône de leader après sa victoire contre Rennes

Rouge et Noir clôturaient la 11e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. D’un côté, des Niçois en verve, leaders irrésistibles du championnat et jamais menés depuis le début de saison. De l’autre, des Rennais englués dans une dynamique diamétralement opposée, 11e avant la rencontre et toujours en quête d’un premier succès à l’extérieur cette saison en L1. Au grand dam des supporters bretons, il faudra encore faire les cent pas avant de voir cette série s’enrayer. Car si le bras de fer se sera relativement avéré équilibré, Rennes a une fois de plus été rattrapé par ses limites, en l’occurrence ses erreurs notoires, responsables de ses 4 derniers buts encaissés, et s’est incliné 2-0. D’emblée, les Bretons auraient pu être lourdement sanctionnés. Amorphes, ils ne faisaient que constater le déboulé de Khephren Thuram sur quarante mètres (4e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Nice 25 11 9 7 4 0 13 4 11 Rennes 12 11 1 2 6 3 16 15

Heureusement, la finition de l’international français n’était pas au rendez-vous, sa frappe du pied gauche prenant la direction du parcage. Dans le prolongement de cette situation, les joueurs de Génésio réagissaient par l’intermédiaire de Ludovic Blas, mais sa frappe était trop timide pour alerter l’impérial Marcin Bulka (5e). Timide, c’était d’ailleurs la posture adoptée par la défense bretonne quelques instants plus tard. Impuissante face à un Jérémie Boga électrique et déroutant, qui lui aura décidément donné des tourments toute la soirée, elle pouvait remercier le manque de précision de Boudaoui, servi par l’Ivoirien mais qui voyait sa frappe finir dans le petit filet extérieur de Mandanda (12e). C’était ensuite au tour de Bulka de s’illustrer. Sur une frappe vicieuse et capricieuse de Bourigeaud, le Polonais s’employait parfaitement pour maintenir son équipe à flot (33e).

Boga en détonateur

Comme l’appétit vient en mangeant, Boga croquait la pomme. Sur une transition rondement menée par Terem Moffi, l’Ivoirien était servi - en étant bien aidé par la non-intervention d’Assignon - et trompait la vigilance de Steve Mandanda au premier poteau (45e). Dès le retour des vestiaires, Nice n’était d’ailleurs pas loin d’alourdir l’addition. Au terme d’une partie de billard déclenchée par un centre de Bard dans la surface bretonne, Boudaoui décochait une frappe à bout portant pour mettre Mandanda à rude épreuve. Mais malgré ses 38 ans, l’ancien portier de l’équipe de France montrait qu’il avait encore de beaux restes en s’employant parfaitement (47e). Dans un second acte où les occasions bretonnes furent une denrée rare, Laborde tentait l’exploit de la frappe lointaine, mais sa tentative fuyait la lucarne de Bulka (61e).

Jérémie Boga, décidément dans tous les bons coups, faisait lui toujours vivre un supplice à Assignon. À la réception d’un centre, l’ancien joueur de l’Atalanta feintait son adversaire direct mais péchait dans la finition (62e). La plus grosse situation rennaise était à mettre au crédit d’Amine Gouiri. Sur un centre de Matic, l’international algérien voyait son coup de tête flirter avec le poteau de Bulka, battu (77e). Les Rennais s’enhardissaient avec l’expulsion de Youssouf Ndayishimiye après un vilain tacle sur Le Fée, mais étaient à leur tour réduits à 10 à la suite d’un accrochage d’Omari à l’entrée de la surface (85e). C’était double peine pour les Rennais puisque Sofiane Diop marquait d’une feuille-morte sur coup-franc, en étant bien aidé par la transversale et le dos de Mandanda (86e). Finalement, c’était une victoire globalement méritée pour le GYM, toujours invaincu cette saison en Ligue 1, et de nouveau leader de Ligue 1. Il en faudra plus pour Rennes, toujours 11e du championnat.