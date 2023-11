Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi et Emiliano Martinez fracassés

Lundi, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d’Or, alors que son compatriote Emiliano Martinez a remporté le prix récompensant le meilleur gardien. Principaux artisans du titre de champion du monde de l’Albiceleste, les deux hommes ne font cependant pas totalement l’unanimité, que ce soit parmi les fans ou même par les acteurs du football. Mauricio Pinilla, ancien grand joueur du Chili qui a notamment remporté la Copa América en 2016 et 2017, a ainsi tenu des propos très forts sur le plateau d’ESPN.

La suite après cette publicité

« Si tu gagnes le Ballon d’Or en jouant en MLS, c’est qu’on est devenu fous… Ou que la MLS est devenu une puissance mondiale… Le Mondial a été très important, mais je ne sais pas pourquoi on fait des récompenses sur une année si une seule compétition compte au final. C’est bien que ça soit important, mais sur l’ensemble de l’année, il n’a pas été le meilleur pour moi. Moi je ne crois plus en ces trophées. Et Dibu Martinez, ça frise le ridicule », a expliqué l’attaquant. C’est plutôt clair.