PL : Chelsea accroché par Crystal Palace, Newcastle bat Tottenham pour le retour de Tonali

Ce dimanche de Premier League nous offrait deux duels entre membres du TOP 10 de la saison dernière. D’un côté, Chelsea, bourreau de Wolverhampton il y a une semaine (2-6), n’a cette fois pas été en mesure de prendre le dessus sur Crystal Palace (1-1). Pourtant bien lancés par un but de Nicolas Jackson (1-0, 25e), bien trouvé par Cole Palmer en première période, les Blues ont finalement été rattrapés par une superbe frappe d’Eberechi Eze avant l’heure de jeu (1-1, 54e). Ils comptent 4 points après 3 journées.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Chelsea 4 3 2 1 1 1 7 5 16 Crystal Palace 1 3 -3 0 1 2 2 5

En parallèle, Newcastle s’est offert Tottenham (2-1), même si l’issue de la rencontre a longtemps été incertaine. Harvey Barnes avait débloqué la situation pour les Magpies sur un super service de Kelly (1-0, 37e), avant que Dan Burn ne marque contre son camp en seconde période (56e, 1-1). Il aura fallu attendre qu’Alexander Isak émerge et marque son premier but de la saison en fin de match pour que Newcastle valide son succès (78e, 2-1). À noter que cette rencontre marquait également le retour de Sandro Tonali, de retour sur les terrains après 316 jours de suspension, et largement acclamé par St. James Park.