OL : les communiqués cinglants de la DNCG et de la FFF contre John Textor

John Textor a eu le mérite d’avoir le courage de dire tout haut ce qu’il pensait du football français. Mais le propriétaire américain s’est logiquement attiré les foudres des personnes et des institutions qu’il a attaquées. Et après le Paris Saint-Germain et la LFP, c’est au tour de la DNCG de répondre au dirigeant lyonnais. Pour rappel, Textor avait accusé le gendarme du football français d’être dépendant de la Ligue. « Je pense que la DNCG ne devrait pas être gérée par la LFP. Les mails des gens de la DNCG sont hébergés par la Ligue. Durant notre passage (devant la DNCG), il restait encore une heure de présentation et les rumeurs de relégation fuitaient déjà. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de liens entre la Ligue et la DNCG. » Face à ces propos, L’Équipe a publié le communiqué envoyé par le patron de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, en guise de réponse. Et sans surprise, Textor a été rappelé à l’ordre.

La suite après cette publicité

« La DNCG a pris connaissance avec surprise des propos tenus par M. John Textor, Président de l’Olympique Lyonnais, lors de sa dernière intervention médiatique. (…) Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l’égard de l’Olympique Lyonnais, témoignent d’une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France », indique la DNCG, qui ajoute que Textor et l’OL ont bénéficié d’un traitement spécial. « Depuis l’arrivée de M. Textor, la DNCG a déployé des efforts considérables pour établir un dialogue constructif avec la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais. Nous avons consacré un temps sans précédent à écouter, informer et répondre aux nombreuses sollicitations du club. Nos équipes ont pris soin d’expliquer les lois et règlements, et plus particulièrement français, tout en apportant des clarifications sur les attentes en découlant. Nous regrettons que, malgré cet accompagnement inédit, M. Textor persiste à vouloir faire croire que la DNCG aurait mal compris son modèle et appliqué un traitement inéquitable à l’OL ». Et ce n’est pas tout.

La FFF s’en mêle

Dans son interview, Textor a également accusé le PSG d’être dans l’illégalité, qualifiant le club de la capitale de club État bénéficiant des finances illimitées du Qatar. Face à ces accusations, Mickeler a invité Textor à balayer devant sa porte au lieu de s’attarder sur le rival parisien. « Nous laissons à M. Textor l’entière responsabilité des propos qu’il a tenus concernant le financement d’autres clubs (le PSG). Nous rappelons cependant que les apports de fonds souverains hors-UE sont conformes au droit applicable. En revanche, nous attendons toujours les analyses juridiques indépendantes promises par M. Textor, visant à démontrer la conformité, au regard du droit des sociétés, du droit fiscal et des réglementations du football, du financement d’un club par les profits générés par la vente de joueurs issus d’un autre club appartenant à la même structure de multipropriété. Nous invitons donc M. Textor à concentrer ses efforts sur la mise en œuvre des mesures nécessaires pour rétablir une situation financière saine. Enfin, nous appelons M. Textor à adopter une posture de responsabilité. Le football français mérite des investisseurs sérieux, respectueux de ses institutions, et engagés à travailler dans un esprit de coopération et de transparence. Le respect des règles existantes et la réalisation de ses promesses seront les meilleurs leviers pour renforcer le club et, plus largement, contribuer à l’essor du football professionnel français ».

La suite après cette publicité

Enfin, en plus d’avoir agacé la LFP et la DNCG, John Textor s’est également pris un retour de bâton de la part de la FFF qui vient de publier, elle aussi, un communiqué. «À la suite de l’interview accordée par le Président de l’Olympique Lyonnais, la Fédération Française de Football tient à réaffirmer son soutien et sa pleine confiance dans la DNCG. Celle-ci agit en totale indépendance et avec une parfaite intégrité dans ses analyses. Elle constitue un élément essentiel d’une saine régulation du football professionnel. La FFF ne commentera pas les autres assertions de cette interview. Par ailleurs, le Président de la FFF, Philippe Diallo a exprimé publiquement les vives inquiétudes suscitées par les difficultés économiques que traverse le football professionnel et indiqué qu’il prendrait l’initiative, dans les prochaines semaines, en lien avec la LFP, de réunir les différentes parties prenantes pour analyser les conséquences de la situation actuelle et trouver les pistes de l’indispensable rebond du football professionnel.» S’il voulait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, John Textor a réussi son coup.