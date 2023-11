Le PSG se mobilise pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes

Pour le compte de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, les joueuses du Paris Saint-Germain se sont mobilisées ce samedi 25 novembre en arborant le maillot de la campagne vidéo organisée par la Fondation des Femmes avec le hashtag #MaintenantOnAgit. Une opération qui s’inscrit dans la continuité de la volonté du club de la capitale de mettre en place et soutenir plusieurs projets sociaux d’envergure (Allez Les Filles pour le développement de la pratique sportive pour les adolescentes issues de quartiers défavorises, Cantine Solidaire pour combattre la précarité étudiante…), et particulièrement la FdF, et ce dans le but de «soutenir les femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales, contraints de quitter en urgence leur domicile», comme on peut lire dans le communiqué du PSG publié ce samedi.

« Nous avons conscience de notre responsabilité, et du rôle qu’a le Paris Saint-Germain dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi plus globalement en matière d’égalité, explique Michelle Gilbert, directrice de la communication corporate du champion de France en titre. C’est pourquoi l’ensemble des équipes du Paris Saint-Germain se mobilisent au quotidien. La Fondation Paris Saint-Germain sert également cet objectif en promouvant l’autonomisation et la confiance des jeunes filles et des femmes à travers le sport, notamment avec son programme « Allez Les filles ! » qui permet aux jeunes filles de s’épanouir et de s’ouvrir à de nouveaux horizons par le pratique sportive ». Par le biais de sa Fondation et des nombreuses actions mises en place ou soutenues, le Paris Saint-Germain poursuit sa politique sociale ambitieuse à travers le sport.