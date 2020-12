Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 8e bilan de la saison, Paul Onuachu reste en tête de ce classement. S'il est resté muet comme son équipe vendredi lors de la défaite 1-0 contre Anderlecht, cela n'enlève rien à l'excellent début de saison du Nigérian qui se régale en Jupiler League. Ainsi, il affiche déjà 14 buts en 15 matches.

Des statistiques solides qui lui permettent de devancer Robert Lewandowski. Moins en verve dernièrement, mais toujours très régulier dans ses performances, le buteur polonais a de nouveau trouvé la faille dans un match compliqué contre l'Union Berlin (1-1). Il augmente donc son bilan qui est désormais de 13 buts en 10 matches. Un Français complète le podium puisque Thomas Henry avance à vive allure. Le buteur de Louvain a fait fort avec un triplé contre Courtrai (3-0) qui lui permet de confirmer son début de saison impressionnant. L'ancien Nantais affiche désormais 12 buts en 15 matches de championnat. Au pied du podium, on retrouve Dominic Calvert-Lewin avec 11 buts en 12 matches. Le buteur anglais n'a cependant pas marqué lors du succès des siens contre Chelsea (1-0)

Cristiano Ronaldo arrive en fanfare

En cinquième position, on retrouve un visage connu de ce classement puisque l'Autrichien Raphael Holzhauser a de nouveau fait parler la poudre. Auteur de la plus belle saison de sa carrière, il a marqué le seul but de Beerschot lors de la défaite des siens contre Mouscron (3-1). Blessé dernièrement, Zlatan Ibrahimovic n'a pas joué contre Parme (2-2), mais va bientôt faire son retour. En attendant, l'attaquant suédois de 39 ans est sixième avec 10 buts en 6 matches. Juste derrière lui, c'est un autre géant des 15 dernières années qui pointe en septième place. Auteur d'un doublé sur penalty contre le Genoa (3-1), Cristiano Ronaldo passe la barre des 10 buts cette saison après seulement sept matches disputés. Une belle performance pour le Portugais qui reste encore et toujours au sommet. Huitième, Erling Braut Håland n'a pas participé à la large défaite du Borussia Dortmund contre le VfB Stuttgart (5-1). Blessé, le buteur norvégien est sur le retour et a néanmoins marqué 10 buts en 8 matches cette saison.

C'est autant que Pedro Gonçalves, le milieu du Sporting CP qui n'a pas joué en championnat ce week-end puisque c'est la Coupe du Portugal qui se tenait. Enfin, le top 10 est complété par Kylian Mbappé qui est resté muet lors de la défaite du PSG contre l'Olympique Lyonnais. Heung-min Son (Tottenham), Théo Bongonda (Genk), Danilo (Twente), Jamie Vardy (Leicester), Mohamed Salah (Liverpool), Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Steven Berghuis (Feyenoord), Artem Dzyuba (Zenit), Sardar Azmoun (Zenit) et Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo) échouent aux portes de ce top 10 avec 10 réalisations. C'est un peu mieux que Harry Kane (Tottenham), Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg), Romelu Lukaku (Inter Milan) et Henk Veerman (Heerenveen) qui suivent à 9 buts. Derrière, plusieurs joueurs se retrouvent avec 8 réalisations à l'image de Boulaye Dia (Stade de Reims), Shahbab Zahedi (Olimpik Donetsk), Christian Noboa (Sochi), Marcus Berg (Krasnodar), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Nikola Vlasic (CSKA Moscou), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Patrick Bamford (Leeds United), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Ilombé Mboyo (Courtrai), Jordan Larsson (Spartak Moscou), Andrea Belotti (Torino), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou) et Roman Yaremchuk (La Gantoise).

Le classement des top buteurs européens

1) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 14 buts en 15 matches (1167 minutes)

2) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 13 buts en 10 matches (817 minutes)

3) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain)- 12 buts en 15 matches (1350 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 11 buts en 12 matches (1060 minutes)

5) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 11 buts en 16 matches (1407 minutes)

6) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 10 buts en 6 matches (529 minutes)

7) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 10 buts en 7 matches (560 minutes)

8) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 10 buts en 8 matches (651 minutes)

9) Pedro Gonçalves (22 ans/Portugal/Sporting CP) - 10 buts en 8 matches (684 minutes)

10) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 10 buts en 10 matches (629 minutes)