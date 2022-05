Newcastle - Arsenal : les compositions sont tombées

La 37e journée de Premier League se poursuit ce soir avec un duel entre Newcastle et Arsenal. A domicile, les Toons optent pour un 4-5-1 avec Martin Dubravka dans les cages derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn et Matt Targett. Miguel Almiron, Sean Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton et Allan Saint-Maximin se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Callum Wilson est seul en attaque.

De leur côté, les Gunners s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale comme dernier rempart. Devant lui, Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães et Nuno Tavares forment la défense. Mohamed Elneny et Granit Xhaka constituent le double pivot. Seul en pointe, Eddie Nketiah est soutenu par Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Emile Smith Rowe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Newcastle : Dubravka - Krafth, Schär, Burn, Targett - Almiron, Guimarães, Longstaff, Joelinton, Saint-Maximin - Wilson

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka, Ødegaard, Smith Rowe - Nketiah