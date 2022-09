Ligue des Champions : l'équipe type de la 1ère journée

La suite après cette publicité

Elle est de retour. La plus prestigieuse des compétitions européennes a repris ses marques cette semaine, et cela a commencé très fort avec plusieurs chocs comme PSG-Juventus, Naples-Juventus ou encore Inter Milan-Bayern Munich. Comme chaque année, nous vous proposons une équipe type après chaque journée de phase de poules, pour mettre en avant les joueurs qui ont brillé. Et c'est un habitué de cette rubrique qui ouvre le bal. En effet, au but, Thibaut Courtois reprend sa place. Auteur de parades décisives en première période contre le Celtic Glasgow, il a permis au Real Madrid de rentrer aux vestiaires sans but encaissé, avant de voir ses coéquipiers prendre les choses en main en deuxième période.

On peut également citer la bonne performance d'André Onana dans les buts de l'Inter Milan, qui a évité une plus lourde défaite que le 2-0 pris contre le Bayern. En défense, place à des latéraux offensifs qui ont marqué les esprits. Une passe décisive et un but pour Grimaldo avec le Benfica Lisbonne, deux passes décisives pour João Cancelo avec Manchester City. Dans l'axe, Ruben Dias, impérial dans les duels et également buteur, a écoeuré Séville avec les Citizens. Jules Koundé, titularisé dans l'axe, a également livré un excellent match contre le Viktoria Plzen, avec une passe décisive à la clé.

Les serial buteurs déjà en action

Dans l'entrejeu, comment ne pas installer deux hommes qui ont roulé sur Liverpool ? On parle évidemment du Polonais Piotr Zielinski et de l'ancien Marseillais André-Frank Zambo Anguissa. Leur impact dans les duels et leurs courses incessantes ont fait exploser le milieu de Liverpool et plus particulièrement un James Milner à l'agonie. Ajoutez à cela un doublé pour Zielinski et une passe décisive sur le but de...Zambo Anguissa. Troisième homme de l'entrejeu, Marco Verratti. L'Italien du PSG a régalé face à la Juventus Turin, avec ses récupérations hautes et ses sorties de balle magistrales.

Enfin en attaque, les cadors étaient de sortie. La Ligue des Champions est une compétition dans laquelle les meilleurs attaquants se distinguent et cela n'a pas loupé. Doublé pour Erling Haaland face à Manchester City, doublé de Kylian Mbappé contre la Juventus Turin et triplé de Robert Lewandowski contre le Viktoria Plzen. Ces trois hommes risquent bien de se livrer une âpre concurrence pour le titre de meilleur buteur de la compétition cette saison.