LdC : Thomas Müller se méfie de Lionel Messi

Mercredi soir, la MNM ne sera pas au complet pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions lors d’un match couperet. Malgré l’absence de Neymar, Christophe Galtier pourra compter sur Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ce dernier n’a pas toujours connu le succès face aux Bavarois par le passé.

La suite après cette publicité

«C’est normal que tout le monde parle de cette statistique. Quand on jouait face au Barça, on a souvent réussi. Par rapport à 2013, cela fait dix ans. Les stats viennent du passé et je ne veux pas les interpréter. On est bien préparés. Je suis curieux de savoir comme Paris va commencer demain. On aura peut-être l’occasion de leur mettre la pression.» Messi et Paris sont prévenus.

À lire

Oliver Kahn trouve un point commun au PSG et au Bayern

Pour le retour Bayern - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappe pour tenter de remporter 690 € (cote à 6,90, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.