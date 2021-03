Le PSG dépasse les 100 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar en 2011, les nouveaux dirigeants du club de la capitale ont fait de la communication un point crucial du projet. Début mars, les réseaux sociaux du PSG cumulent à eux tous plus de 100 millions de followers, une belle augmentation par rapport aux 500 000 followers que le club comptait il y a 10 ans, avant le rachat et l’explosion de Twitter, Instagram et TikTok notamment.

La suite après cette publicité

En une décennie, le PSG s’est développé sur la scène nationale, en remportant de très nombreux titres, et dans le monde par son rayonnement médiatique, devenant une place forte du football mondial, désormais connue de tous.

Le communiqué de presse du Paris Saint-Germain :

«Début mars 2021, le Paris Saint-Germain a franchi la barre des 100 millions de followers sur les réseaux sociaux. En dépassant ce cap symbolique, quatre mois seulement après avoir atteint les 90M de followers, le club de football de la capitale confirme sa popularité exponentielle à l'échelle planétaire, en devenant l'une des franchises sportives les plus réputées au monde. Il y a tout juste 10 ans, le Paris Saint-Germain dénombrait seulement 500 000 fans. En l'espace d'une année et malgré des conditions dégradées pour la relation des clubs sportifs avec leurs fans, le Paris Saint-Germain constate avec fierté une augmentation exceptionnelle de 25 % de son nombre de fans. Un signe des efforts conduits par le club pour garder le lien avec ses supporters, où qu'ils soient et attirer de nouveau fans, plus jeunes, venus du monde entier. La dynamique du Club a connu une accélération fulgurante depuis sa première finale de Ligue des champions. Si son socle de fans est historiquement parisien et français, le Paris Saint-Germain fédère désormais des fans du monde entier, regroupés dans plus de 117 fans clubs dans plus de 30 pays. L'internationalisation du club explique notamment ce succès de popularité. Il est ainsi particulièrement suivi au Brésil, premier pays d'origine de ses followers sur Instagram (6,2 millions de fans), et deuxième pays sur Facebook, Youtube et Tik Tok. Le club est également très dynamique en Chine, en Algérie, au Mexique, aux Etats-Unis ou en Egypte. Enfin, les supporters du club sont également nombreux en Inde et en Indonésie, où ils sont très présents sur Instagram, Facebook et Youtube. Toujours plus populaire auprès des jeunes, le Paris Saint-Germain est le deuxième Club de football le plus suivi au monde sur Tik Tok, dépassant les 5 millions de followers. Les Tik Tok du compte du Paris Saint-Germain ont ainsi généré plus de 40 millions de likes depuis sa création en 2019».