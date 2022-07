OL : Corentin Tolisso veut tourner la page de la saison ratée des Gones

Revenu à l'Olympique Lyonnais après cinq saisons disputées sous les couleurs du Bayern Munich, Corentin Tolisso a fait part de ses impressions quant à la saison compliquée de l'Olympique Lyonnais : « je ne suis personne pour juger la saison dernière. L'OL a fait un bon parcours européen, même si ça a été difficile sur le match de l'élimination. Le club a fait de gros matchs, que ce soit contre Marseille ou Paris. C'était plus difficile contre les petites équipes, c'est ce qui doit évoluer. »

La suite après cette publicité

Huitième du dernier championnat de Ligue 1 et éliminé en quarts de finale de Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais va connaître une nouvelle saison sans coupe d'Europe, comme ce fut le cas lors de la saison 2020/21. Avec le rachat acté du club par John Textor et les retours désormais officiels d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, c'est peut-être une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir pour les Rhodaniens.