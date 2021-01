FC Nantes : Raymond Domenech veut s'inspirer de Zinedine Zidane

Depuis son intronisation sur le banc de touche du FC Nantes, Raymond Domenech n'a pas encore renoué avec la victoire. Auteur de deux nuls face à Rennes (0-0) puis Montpellier (1-1), le technicien nantais espère s'offrir un premier succès avec sa nouvelle équipe dimanche face à Lens (15 heures). Présent en conférence de presse, l'ancien sélectionneur des Bleus a confié qu'il prônait pour la stabilité au sein de son onze type. Une orientation qui s'inspire de celle utilisée par un certain Zinedine Zidane au Real Madrid.

« Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus quand cela change trop. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière, » a ainsi révélé Domenech. Voilà qui devrait donner une indication aux joueurs nantais sur ce qui peut les attendre pour les prochains matchs...