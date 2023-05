Mercato : le PSG reçoit une sacrée nouvelle pour Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Un chantier colossal. Cet été, le Bayern Munich se prépare à de grands bouleversements après une saison très décevante dans l’ensemble. Malgré les rumeurs, Thomas Tuchel sera bien là pour mener l’équipe. Mais le technicien allemand va devoir composer avec une nouvelle équipe dirigeante puisque Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidžić (directeur sportif) ont été virés. Concernant ce dernier, il a payé ses choix sur les récents mercatos, où certaines recrues n’ont pas donné satisfaction.

Son départ a malgré tout été un choc pour certains joueurs, proches de lui. Pour Thomas Tuchel, on ne le sait pas forcément. Mais les deux hommes discutaient du recrutement et des plans pour la saison prochaine. Salihamidžić avait d’ailleurs soumis les noms de Declan Rice et Harry Kane à son entraîneur. Ces deux dossiers sont laissés en stand-by en attendant que les patrons du club bavarois nomment un nouveau directeur sportif.

À lire

Mercato : le PSG a deux gros concurrents pour Lucas Hernandez

Le départ de Salihamidžić fait les affaires du PSG

Le licenciement de Salihamidžić est aussi une très mauvaise nouvelle en ce qui concerne les prolongations de contrats. Bild explique qu’il avait travaillé sur celles d’Alphonso Davies et Lucas Hernandez, tous les deux en fin de contrat en juin 2024. Son départ risque de changer la donne. Le média allemand est inquiet et invite l’écurie munichoise à s’activer au plus vite pour trouver son successeur et tout boucler. Cette situation fait les affaires du PSG, qui veut recruter Lucas Hernandez comme expliqué sur notre site. Un intérêt qui ne laisse pas insensible le Français.

La suite après cette publicité

La perte de Salihamidžić pourrait avoir de sacrées conséquences. Même chose concernant Alphonso Davies. L’agent du Canadien, Nedal Huoseh, a confié à Bild : «c’est une période chaotique au Bayern Munich. Je ne sais pas trop ce qui se passe et à qui nous aurons affaire. Il semble y avoir trop d’instabilité et d’incertitude quant à la direction du club. Peut-être que c’est mieux si nous attendons jusqu’en 2024 et voyons comment les choses évoluent avec le club avant de passer à un nouveau contrat.» Le concernant, le Real Madrid et les deux Manchester sont sur le dossier. Les problèmes ne sont pas terminés pour le Bayern Munich.