Mercato : le PSG a deux gros concurrents pour Lucas Hernandez

Le Paris Saint-Germain veut du lourd. Après deux mercatos ratés, Luis Campos va devoir utiliser tout son réseau et son carnet d’adresses pour réussir à faire de très gros coups. Outre Milan Skriniar (Inter Milan), qui devrait arriver libre, le Portugais avance sur le dossier Bernardo Silva (Manchester City). En attaque, les noms de Victor Osimhen (Naples) et Harry Kane (Tottenham) sont cités.

Toujours dans l’optique de se renforcer et franciser l’équipe, Paris suit aussi Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach, libre), Randal Kolo Muani (Francfort) et Lucas Hernandez (27 ans). Comme expliqué hier soir en exclusivité sur notre site, le joueur du Bayern Munich plaît énormément aux dirigeants parisiens. Son expérience, ses qualités et sa grinta sont très appréciées. Malgré ses nombreuses blessures, il garde une belle cote auprès du PSG. L’écurie francilienne avait déjà tâté le terrain par le passé. Cette fois-ci, elle pourrait conclure.

Selon nos informations, Lucas Hernandez est très intéressé par le projet parisien. A tel point qu’il a mis en stand-by sa prolongation au Bayern Munich, où son bail se termine en 2024. Un coup dur pour le club allemand, qui avait pratiquement bouclé son dossier avec un nouveau contrat jusqu’en 2027. Mais Sport1 explique que les Munichois n’ont pas dit leur dernier mot. Thomas Tuchel compte toujours sur lui et espère le convaincre de rester.

Le club est conscient d’avoir fait une bourde en ne sécurisant pas sa prolongation dès le mois de décembre alors que tout était déjà ficelé. Paris s’est depuis engouffré dans la brèche. Et les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les seuls visiblement à être prêts à faire le gros coup Hernandez. Sport 1 explique qu’un gros club anglais ainsi qu’une écurie espagnole se sont aussi positionnés sur l’international tricolore. Mais d’après nos informations, Lucas Hernandez est très emballé à l’idée de signer au PSG. Une bonne nouvelle pour Luis Campos et ses équipes.