PSG : Rui Costa regrette le transfert de Cher Ndour

La signature de Cher Ndour au Paris Saint-Germain était, pour le moins, inattendue. Habitué à cibler des joueurs connus et reconnus du grand public lorsque le marché des transferts pointe le bout de son nez, le club de la capitale a fait cet été un pari sur l’avenir en recrutant le milieu de terrain de 18 ans. Révélé sous les couleurs du Benfica Lisbonne en Youth League la saison dernière, le prodige italien s’est engagé avec le champion de France en titre jusqu’en juin 2028.

Plus d’un mois après son départ, le président de Benfica, Rui Costa, s’est confié avec une pointe d’amertume sur les coulisses de son transfert en France. En fin de contrat avec le club portugais, le dirigeant lusitanien a expliqué que son protégé avait opté pour le PSG afin de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière plutôt que de poursuivre sa progression avec les Aigles. «On a beaucoup négocié, c’était sur le point d’être renouvelé, il a compris que l’avenir ne passait pas par Benfica et le PSG est apparu. Nous voulions vraiment qu’il reste, mais je ne peux pas le forcer à rester à Benfica. Souvent, les joueurs ont moins de patience parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’offres et je respecte cela. Ils pensent plus à l’immédiat et moins à l’avenir», a regretté l’ex-meneur de jeu portugais, des propos rapportés par A Bola.