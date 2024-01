OL : Henrique comprend la grogne des supporters

Vendredi soir, l’OL n’a pas réussi à s’imposer à domicile face à Rennes. Tout s’est pratiquement joué en première période puisque les Gones ont encaissé trois buts. Ce qui a agacé les supporters qui ont sifflé les joueurs et les ont qualifiés de "ridicules". Après le coup de sifflet final et la défaite 3 à 2, les joueurs se sont expliqués avec le Virage sud.

La suite après cette publicité

En zone mixte, Henrique a évoqué cet échange. «Les supporters ont dit qu’ils n’allaient pas nous lâcher, qu’ils seraient toujours là pour nous. Ils étaient plus de 40 000 ce soir, c’est incroyable. Ils nous ont poussé tout le match. On a senti ça.» Concernant les "ridicules" et "olé" sur chaque passe rennaise, il a confié : «on sait qu’on n’a pas été bons en première période. Les supporters avaient raison.» Tout le monde espère une réaction face à Marseille dans une bonne semaine…