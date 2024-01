OM-Strasbourg : le coup de gueule de Gennaro Gattuso

Pour la reprise du Championnat de France, l’Olympique de Marseille a concédé le nul contre le RC Strasbourg (1-1). La faute a un but encaissé dans les derniers instants, qui prive les Phocéens de la victoire. Après la rencontre, Gennaro Gattuso, le technicien phocéen, a admis qu’il s’agissait d’un nul logique. En revanche, il a déploré les absences de son groupe lié aux blessures et à la CAN 2023.

«Je pense que ce match a été difficile pour nous, pour eux également. On a passé un bon bout de temps à défendre, alors qu’on aurait pu faire mieux. Je pense que c’est un match nul, logique, dans lequel on n’a pas perdu. Les blessures et les départs à la Coupe d’Afrique des Nations ? Je ne veux pas chercher d’excuse, mais c’est vrai que cela limite la possibilité de faire des changements. On a normalement un effectif plus compétitif, là, on est pénalisé par rapport à cela. On espère perdre personne d’autres pendant cette période sinon ce serait encore plus pénalisant», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.