OL : la mise au point de Bradley Barcola sur son avenir

Révélation de la saison du côté de l’OL, Bradley Barcola s’est vu être récompensé par une convocation avec les Bleuets ce mois-ci pour disputer l’Euro Espoirs (21 juin - 8 juillet en Roumanie et Géorgie). Et manifestement, l’attaquant de 20 ans n’a pas levé le pied. Face à l’Italie ce jeudi, il a retrouvé des hauteurs auxquelles il nous avait habituées depuis le début de l’année 2023 en marquant le but de la victoire (2-1). Une nouvelle performance qui pourrait logiquement entraîner des sollicitations dès cet été. Pour autant, le joueur formé à l’OL ne semble pas perturbé par les bruits extérieurs.

La suite après cette publicité

«J’ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l’Équipe. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J’ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d’un titulaire.»

À lire

L’OL et John Textor veulent réaliser le gros coup Christian Pulisic