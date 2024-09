Barça : le craquage de Pedri contre l’arbitrage

Ce samedi soir, le FC Barcelone a concédé sa première défaite de la saison. Et pas de n’importe quelle manière. Les hommes de Hansi Flick ont complètement explosé face à Osasuna et ont chuté lourdement (4-2). Après la rencontre, au micro de Movistar, Pedri a tenu à passer un gros coup de gueule contre l’arbitre du soir estimant qu’il aurait dû siffler un penalty sur Lamine Yamal mais aussi sur Pau Victor.

«Nous n’avons pas été bons en première mi-temps, nous sommes mal sortis du match et cela nous a conditionnés. En seconde période, nous méritions plus, mais le résultat à la mi-temps nous a fait mal. Après la pause, nous avons dû jouer haut et en contre-attaque, ils nous ont fait beaucoup de dégâts. Mais l’arbitre… C’est une faute très claire sur Pau Víctor et il y a aussi un penalty très clair sur Lamine Yamal. C’est clair qu’ils lui ont marché dessus, ils nous ont enlevé un but contre le Rayo pour une faute similaire. Je ne comprends pas pourquoi ici, il ne siffle pas. Même s’il ne l’a pas vu, ce n’est pas non plus une excuse», a-t-il ainsi lancé.