OM : les deux attaquants convoités par Pablo Longoria

Au fur et à mesure que le temps avance, on commence à en savoir un peu plus sur ce qui attend les Marseillais au cours de ce mercato hivernal démarré hier. Avec plusieurs dossiers chauds à gérer dans le sens des départs, comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, alors qu'Arkadiuz Milik est convoité en Italie, les Phocéens devront d'abord vendre avant de penser à renforcer l'effectif.

Mais une fois que Pablo Longoria et ses équipes auront récupéré quelques chèques, des recrues pourraient bien tomber. « Pour le mercato, j’ai confiance en Longoria. On a eu des réunions ensemble pour le mercato hivernal mais aussi estival. Il faut planifier ça sur le long terme. Il faut des joueurs qui connaissent le jeu de possession car ça sera très difficile d’expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas. Nous n’aurions pas le temps d’apprendre », lançait l'entraîneur Jorge Sampaoli il y a deux jours.

Une piste locale, et une autre un peu plus exotique

Et ce dimanche, on en apprend un peu plus. Tout d'abord, dans le quotidien l'Equipe, qui nous explique que l'OM fait partie des clubs qui sont venus aux nouvelles pour Randal Kolo-Muani. L'attaquant nantais - auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1 - est donc sur les tablettes de l'OM, tout comme il est suivi par Monaco, Lille, l'AC Milan et d'autres écuries en Angleterre et en Allemagne, comme nous vous le dévoilions sur Foot Mercato en exclusivité, avec Francfort en pole position.

Il s'agirait, a priori, d'une arrivée pour le mercato estival, au terme de son contrat avec les Canaris. De l'autre côté de l'Atlantique, TyC Sports dévoile que les Marseillais sont aussi intéressés par Valentin Castellanos (23 ans), le meilleur buteur de la dernière édition de la MLS avec 19 réalisations. Le buteur argentin du New York City FC est aussi convoité par Cagliari, la Fiorentina, Palmeiras, Feyenoord et West Ham, et l'écurie de la Big Apple demanderait un peu plus de 13 millions d'euros pour ses services. Affaire(s) à suivre...