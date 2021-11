C’est très chaud entre Randal Kolo Muani et Francfort

Randal Kolo Muani (22 ans), libre en juin prochain, est indiscutablement une des révélations de la Ligue 1 depuis la saison dernière avec le FC Nantes (9 buts et 4 passes décisives lors du dernier exercice). Elle lui a permis de se faire connaître au plus haut niveau et d'intégrer l'équipe de France Olympique, avec laquelle il a pu disputer les Jeux de Tokyo (3 apparitions, 1 passe décisive).

Récemment, son clan a été approché par le Bayern, Mönchengladbach, Tottenham, le Hertha Berlin ou encore le Bayer Leverkusen. Mais c'est un candidat de longue date qui souhaite coiffer tout le monde au poteau : l'Eintracht Francfort. L'actuel 14e de Bundesliga a d’ores et déjà fait une proposition au joueur pour l’été prochain et veut conclure un accord avec celui qui est très intéressé par le projet du club allemand.