Argentine : River Plate risque de perdre ses meilleurs joueurs !

La suite après cette publicité

Avec Marcelo Gallardo aux commandes, River Plate fait plus que jamais honneur à son rôle de place forte du football argentin - aux côtés de l'inévitable ennemi juré Boca Juniors - et du foot américain de façon plus globale. Après avoir vu les Xeneizes remporter le dernier titre national, perturbé par l'épidémie de covid-19, les Millonarios préparent le nouveau championnat qui démarrera en février, sous format de ligue avec play-offs. Mais le tacticien argentin ne peut pour l'instant pas préparer ce nouveau tournoi en étant totalement serein...

Effectivement, plusieurs joueurs majeurs de son effectif sont en fin de contrat et/ou en instance de départ. Le premier exemple n'est autre que Gonzalo Montiel, dont l'arrivée en Europe pour la saison prochaine paraît inévitable. S'il était pisté par l'OL, le latéral international de 24 ans devrait visiblement poursuivre sa carrière en Italie, où plusieurs écuries comme la Roma sont sur le coup. Reste désormais à savoir s'il débarquera en Serie A en fin de contrat, et donc sans indemnité pour River, ou s'il trouvera un accord pour prolonger avec une clause libératoire abordable afin que son club puisse récupérer quelques liquidités.

Santos Borré vers une deuxième aventure européenne

Vient ensuite le cas du talentueux milieu offensif Nicolas de la Cruz. L'Uruguayen de 23 ans s'est encore fait remarquer ces derniers mois, tant en Libertadores qu'en Copa Maradona - compétition qui a remplacé le championnat national - et est aussi libre de tout contrat en juin. Lui aussi devrait avoir le choix, puisque selon les médias argentins, des équipes du calibre de Villarreal, Real Sociedad, Séville et Everton sont déjà à l'affût. Toujours dans le secteur offensif, Rafael Santos Borré risque aussi d'être une perte importante. L'attaquant colombien de 25 ans, meilleur buteur du championnat 2019/2020 avec 12 réalisations, a déjà connu l'Europe, puisqu'il a appartenu à l'Atlético de Madrid, sans y avoir débuté. Une petite saison en prêt à Villarreal à l'époque, pour des prestations plutôt moyennes, mais une arrivée en Argentine réussie à l'été 2017. L'été dernier déjà, plusieurs clubs européens étaient sur le coup, et s'il n'a toujours pas signé de nouveau contrat en juin, nul doute que ça se bousculera encore pour lui.

Rodolfo D'Onofrio, le président, et ses équipes ont donc du boulot, et espèrent pouvoir faire prolonger ces trois joueurs rapidement, comme ils l'ont fait mardi soir avec Matías Suárez, l'expérimenté attaquant des Millonarios. Mais d'autres joueurs, dont la situation contractuelle n'est pas encore inquiétante, pourraient aussi forcer un départ. C'est le cas du milieu de terrain de 22 ans Jorge Carrascal, devenu indispensable ces derniers mois, qui est suivi par la Roma et ferait pression pour quitter River selon divers médias argentins. Quoi qu'il arrive, la direction se prépare déjà à une saignée et commence, ces derniers jours, à sonder des noms comme ceux de Nehuen Pérez (Atlético), Yeferson Soteldo (Santos), ou les anciens de la maison Matias Kranevitter (Monterrey) et Sebastian Driussi (Zenit)... Marcelo Gallardo risque en tout cas de voir de sacrés changements dans son effectif ces prochains mois.