Ligue 1 : DAZN lance deux nouvelles offres avant OM-PSG

DAZN revoit encore sa copie. Face à la fronde des fans de Ligue 1 jugeant sa politique tarifaire prohibitive, la plateforme britannique avait annoncé le mois dernier le lancement d’une offre promotionnelle. Elle ramenait ainsi le tarif annuel de 29,99 à 19,99 euros par mois. Insuffisant pour combattre le piratage, devenu l’ennemi public numéro 1. Ce matin, L’Équipe nous informe que DAZN compterait en effet 500 000 abonnés environ, bien loin de son objectif de 1,5 million fixé.

La suite après cette publicité

Brice Daumin, le DG France de la plateforme, a bien compris que la correction du prix d’abonnement était nécessaire pour convaincre les réfractaires, et il a ainsi annoncé pour L’Equipe le lancement de deux nouvelles offres promotionnelles : « Dès la semaine prochaine et jusqu’au Classique, nous relançons celle à 19,99 € par mois avec une connexion et une autre à 29,99 € pour deux connexions en simultané. » Avec à chaque fois un engagement d’un an. DAZN ne jette pas l’éponge.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !