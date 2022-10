OM - Lens : la réaction amère de Valentin Rongier après la défaite

Après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, la troisième d'affilée, face à Lens (1-0) au stade Vélodrome, Valentin Rongier s'est exprimé au micro de Canal +. Et le milieu de terrain olympien était amer au moment de revenir sur la physionomie de la rencontre. On aurait pu et dû gagner ce match. « Quand on regarde les occasions, on doit au moins marquer deux fois. Il y a des matches comme ça ou on est pas en réussite » a d'abord commenté le joueur de 27 ans.

L'ancien Nantais est ensuite revenu sur la suite des événements. « Il faut vite se remettre au travail car les autres avancent vite comme Lens qui vient gagner chez nous ce soir. Il faut se remettre dans le droit chemin. On fait ce qu'il faut pour marquer, on attaque, ils n'ont pas beaucoup de situation. On maitrise complètement la première période ? En deuxième, ils changent de tactique mais ce soir on mérite bien mieux. La saison est longue. Il y a des périodes compliquées. Contre Ajaccio, on a mérité de perdre mais ce soir on a tout donné » a conclu le milieu de terrain.