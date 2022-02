Toni Kroos ne digère toujours pas le PSG-Real

Le Paris SG-Real Madrid (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions) reste encore en travers de la gorge de Toni Kroos (32 ans). Le milieu de terrain international allemand est revenu sur cette rencontre à l'occasion de son podcast Einfach mal Luppen au cours d'une discussion avec son frère Félix. Le but de Mbappé, une merde pour l'équipe, a-t-il résumé, analysant plus en détails la prestation madrilène.

«Le match ne s'est pas bien passé, mais on voyait le 0-0 comme une victoire. On peut dire que nous avons été mauvais pendant 75, 80 minutes. On a très mal relancé et, quand nous sortions, nous n'arrivions pas à garder le ballon plus de cinq secondes. Ces deux choses font qu'il est difficile de défendre. Parce que, malheureusement, tu cours après eux plus que tu le voudrais», a confié le champion du monde 2014 avant de poursuivre. «C'est un résultat que l'on peut retourner. Nous avons beaucoup d'espoirs en vue du retour. Il n'y a que 1-0. Il nous reste 90 minutes et on donnera tout». Le PSG est prévenu.