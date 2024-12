Les gros flops de la Ligue des Champions 2024/2025

Manchester City (17e, 8 points)

En méforme, Manchester City est loin des standards qu’on lui prête chaque saison. Candidat au top 8, Manchester City doit réaliser un sans-faute pour y parvenir. Accroché par l’Inter Milan (0-0) avant de battre le Slovan Bratislava (4-0) et le Sparta Prague (5-0), Manchester City a chuté de haut avec un lourd revers contre le Sporting CP (4-1) et une remontée humiliante de 3-0 à 3-3 face au Feyenoord. Avec 8 points, Manchester City devrait se qualifier sans trop trembler, mais le top 8 devient compliqué à atteindre. Devant au moins acquérir 7 points sur les trois derniers matches, les Sky Blues vont devoir négocier ce mercredi contre la Juventus et le 22 janvier contre le Paris Saint-Germain deux gros duels. Le dernier match face au FC Bruges ne sera pas à négliger puisque les Belges vont se battre jusqu’au bout pour leur qualification.

La suite après cette publicité

Real Madrid (24e, 6 points)

Voir le Real Madrid perdre trois fois en Ligue des Champions c’est déjà rare, mais sur la phase de poules, c’est même une première pour les Merengues. Pourtant, cela avait bien commencé avec une victoire contre Stuttgart (3-1), mais dans la foulée, la Casa Blanca a battu Lille (1-0). Juste derrière, le Real Madrid a rebondi contre le Borussia Dortmund malgré un début de match compliqué (5-2), mais c’était pour mieux se manquer contre l’AC Milan (3-1) et Liverpool (2-0). Seulement six points sur quinze possibles, le Real Madrid aura du mal à atteindre le top 8 et va devoir batailler pour assurer sa présence dans le top 24 afin d’éviter une élimination précoce dés la phase de poules. Surtout que le prochain match contre l’Atalanta ce mardi ne sera pas un parcours de santé. Derrière, la Casa Blanca recevra le Red Bull Salzbourg avant de se déplacer à Brest. Trois à quatre points seront suffisants pour les Merengues qui ne sont pas encore en danger, mais déçoivent terriblement, surtout compte tenu de leur statut de vainqueur sortant.

Paris Saint-Germain (25e, 4 points)

Premier des douze clubs provisoirement éliminés de la compétition, le Paris Saint-Germain a loupé son début de campagne. Gagnant de peu contre Girona (1-0) dans les derniers instants, le club francilien a rencontré de vrais problèmes offensifs comme en témoignent les revers contre Arsenal (2-0), l’Atlético de Madrid (2-1) et le Bayern Munich (1-0) et le match nul concédé contre le PSV Eindhoven (1-1). Dos au mur, le club francilien va devoir faire mieux lors des trois derniers matches. Le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi à Salzbourg et devra négocier la réception de Manchester City et un match du côté de Stuttgart. Théoriquement, l’équipe de Luis Enrique aura besoin de deux victoires pour assurer sa qualification. Sur le papier, c’est abordable pour les Franciliens, mais il ne faudra plus faire autant d’erreurs qu’auparavant.

La suite après cette publicité

RB Leipzig (34e, 0 point)

Pas forcément un candidat à la victoire, le RB Leizpig reste néanmoins un poil à gratter de la Ligue des Champions puisque le club allemand a été demi-finaliste en 2020 et trois fois huitième de finaliste depuis. Capable de jouer de sales tours au favori, le RB Leipzig a totalement raté sa compétition et se retrouve quasiment éliminé. Battu par l’Atlético de Madrid (2-1), la Juventus (3-2), Liverpool (1-0), le Celtic Glasgow (3-1) et l’Inter Milan (1-0), Leipzig a d’ailleurs mené dans trois de ces cinq matches avant de s’incliner. Avec zéro point et devant défier Aston Villa, le Sporting CP et le Sturm Graz pour finir sa campagne, Leipzig n’a plus son destin en main et doit faire un carton plein pour avoir un ultime rêve de remontée folle.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire parisienne 2-1 face à Salzbourg vous rapporte jusqu’à 675€.

La suite après cette publicité

Suivez le match SALZBOURG - PSG sur CANAL+FOOT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.