Jean-Michel Aulas répond à son tour à Leonardo

C'était la journée de l'affrontement entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Dans une longue interview, Juninho, le directeur sportif de l'OL, s'en est pris à l'attitude de Neymar. Cela a fortement déplu à Leonardo, revenu au bercail et qui a bien entendu défendu sa star auriverde. Mais c'était sans compter sur l'entrée en scène du président de l'Olympique Lyonnais, qui a son tour a répondu au dirigeant du Paris SG, dans la soirée.

« ⁩Pas très judicieux Léo ta remarque : Juni parlait du Brésil et de la politique du pays Juni est 1 homme bien : relis son article et tu apprendras beaucoup de choses! », a lâché le truculent président rhodanien. Il se peut que ce soit fini après cela puisque Leonardo avait déjà prévenu l'OL qu'il ne fallait pas évoquer sa gestion et encore moins les joueurs qui étaient sous contrat avec le club de la capitale française.