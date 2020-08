AC Milan : Ismaël Bennacer encense le patron Zlatan Ibrahimovic

A 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'enchaîner les buts et les matches. Longtemps annoncé sur le départ, le Suédois va poursuivre l'aventure avec l'AC Milan. Ce, pour le plus grand bonheur de son coéquipier Ismaël Bennacer. Interrogé par The Athletic, l'Algérien a dit tout le bien qu'il pense d'Ibra.

«Il demande la perfection. Toujours. Vous ne pouvez pas faire une erreur quand Zlatan est dans les parages. Il fait de vous un meilleur joueur. C'est ce que nous pensons tous de toute façon. Quand il demande le ballon, je ne lui passe pas, sinon il touchera plus de ballons que moi (rires). Je blague. Quand vous avez un joueur comme lui sur le terrain, vous cherchez à lui donner la balle aussi vite que possible, même s'il y a une autre solution. Nous sommes sur la même longueur d'ondes. Je lui donne le ballon pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Je le regarde beaucoup.»