SPL : Al-Ahli l’emporte en toute fin de rencontre contre Al-Khaleej

Ce vendredi, la 19e journée de Saudi Pro League se poursuivait avec une rencontre entre Al-Ahli et Al-Khaleej. Les joueurs de Jeddah avaient absolument besoin de l’emporter à domicile pour ne pas voir Al-Nassr, avec un match en moins, filer ce week-end en cas de victoire. Et face à l’enjeu, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont failli déjouer. Pourtant, largement dominatrices et insistantes en seconde période, les ouailles de Matthias Jaissle n’ont pas été en mesure de tromper le gardien adverse malgré leurs 14 tirs lors du temps réglementaire.

La chance leur a finalement souri dans le temps additionnel avec un penalty heureux converti par Franck Kessié (1-0, 90+9e). Avec cette victoire arrachée au forceps, Al-Ahli est assuré de rester troisième à l’issue de la journée. Les hommes en vert pourraient néanmoins être relégués à 6 points d’Al-Nassr si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo l’emportaient demain lors du choc sur la pelouse d’Al-Taawoun (19h). Al-Khaleej reste dixième.