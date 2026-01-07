Lens : Yohan Demont suspendu 9 mois

L’ancien défenseur Yohan Demont a été rattrapé par la patrouille. L’Équipe et Foot Amateur indiquent que l’entraîneur des U18 du RC Lens a en effet été suspendu neuf mois par la FFF. La raison ? Son comportement jugé intimidant envers l’arbitre à l’occasion du premier tour fédéral de la coupe Gambardella perdu face à Arras. Une rencontre marquée par des tensions entre les deux équipes.

Dans le rapport, il est stipulé que Demont « s’est approché à 5 centimètres du visage de l’arbitre central et lui a alors reproché d’être à l’origine de l’envahissement de terrain », avant de lâcher à l’arbitre : « tu vas voir, on se voit après ». Lourdement sanctionné, Demont peut faire appel. Ce qu’aurait fait le RCL.