Arsenal : Kai Havertz opéré avec succès des ischios-jambiers

Blessé après avoir tenté de contrer un tir lors du stage d’entraînement réalisé par Arsenal à Dubaï, Kai Havertz ne rejouera pas de la saison, une absence majeure pour les Gunners à quelques semaines des plus grandes échéances de leur saison. Ce dimanche, l’international allemand a posté un message sur ses réseaux sociaux, confirmant que l’opération s’est bien passée.

«Les derniers jours ont été difficiles à gérer, tant physiquement que mentalement. Mais hier a été une bonne journée. Une opération réussie et une victoire», peut-on lire sur le compte Instagram du joueur. Cette saison, Kai Havertz avait disputé 21 matches de Premier League et huit de Ligue des Champions, pour treize buts et cinq passes décisives.